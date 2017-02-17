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07:30 (мск), источник: АиФ Прикамье

Пермский фигурист Максим Траньков впервые стал отцом

В семье спортсменов родилась дочка.

Максим Траньков впервые стал папой. Как сообщается в инстаграме звездной пары фигуристов, Татьяна Волосожар родила дочку.

«Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки — 3350 граммов, рост — 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале “Лапино” в Одинцовском районе Подмосковья», — говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

Известно, что Максим присутствовал на родах. Счастливая мама передает, что всё прошло хорошо и она чувствует себя отлично.

Напомним, фигуристы стали двукратными олимпийскими чемпионами на играх в Сочи в 2014 году. В 2015 году пара поженилась. Через год спортсмены сообщили, что ждут ребёнка. 16 февраля в семье Максима и Татьяны родилась дочка.

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