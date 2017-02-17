Пермский фигурист Максим Траньков впервые стал отцом
В семье спортсменов родилась дочка.
В семье спортсменов родилась дочка.
Максим Траньков впервые стал папой. Как сообщается в инстаграме звездной пары фигуристов, Татьяна Волосожар родила дочку.
«Сегодня в семье фигуристов родилась дочь. Вес малышки — 3350 граммов, рост — 51 см. Девочка появилась на свет в госпитале “Лапино” в Одинцовском районе Подмосковья», — говорится в сообщении на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.
Известно, что Максим присутствовал на родах. Счастливая мама передает, что всё прошло хорошо и она чувствует себя отлично.
Напомним, фигуристы стали двукратными олимпийскими чемпионами на играх в Сочи в 2014 году. В 2015 году пара поженилась. Через год спортсмены сообщили, что ждут ребёнка. 16 февраля в семье Максима и Татьяны родилась дочка.