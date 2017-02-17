В Омске самолет в Санкт-Петербург задержали из-за проблем с сердцем у пассажира
Воздушное судно авиакомпании «Россия» вернулось с взлетной полосы к зданию аэропорта.
Воздушное судно авиакомпании «Россия» вернулось с взлетной полосы к зданию аэропорта.
Сегодня, 17 февраля, утренний рейс из Омска в
Как оказалось, когда авиалайнер выехал на взлетную полосу, внезапно мужчине 40−45 лет стало плохо с сердцем. Он начал стонать от болей в груди. И врачам пришлось снимать занемогшего пассажира с воздушного судна.
— Сначала мужчине принесли валерьянку, потом спросили у пассажиров, нет ли среди них медиков. На просьбу откликнулась одна из женщин, имеющая медицинское образование. Больной был в сознании, ему измерили давление. Пилот по громкой связи сказал: ″Мы возвращаемся к зданию аэропорта для оказания медицинской помощи пассажиру, — цитирует очевидца происшествия НГС. ОМСК.
После того как самолет вернулся к зданию аэропорта, в салон прошли два врача из «скорой помощи» и вывели мужчину. Вслед за ним вышла испуганная супруга. Возможно, у пассажира случился сердечный приступ.
Далее борт благополучно взлетел.