Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Бабочки из шрамов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Ежегодный Венецианский карнавал
06:50 (мск), источник: Om1.ru

В Омске самолет в Санкт-Петербург задержали из-за проблем с сердцем у пассажира

Воздушное судно авиакомпании «Россия» вернулось с взлетной полосы к зданию аэропорта.

Сегодня, 17 февраля, утренний рейс из Омска в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» пришлось задержать на 25 минут. По расписанию самолет должен был вылететь в 5:30.

Как оказалось, когда авиалайнер выехал на взлетную полосу, внезапно мужчине 40−45 лет стало плохо с сердцем. Он начал стонать от болей в груди. И врачам пришлось снимать занемогшего пассажира с воздушного судна.

— Сначала мужчине принесли валерьянку, потом спросили у пассажиров, нет ли среди них медиков. На просьбу откликнулась одна из женщин, имеющая медицинское образование. Больной был в сознании, ему измерили давление. Пилот по громкой связи сказал: ″Мы возвращаемся к зданию аэропорта для оказания медицинской помощи пассажиру, — цитирует очевидца происшествия НГС. ОМСК.

После того как самолет вернулся к зданию аэропорта, в салон прошли два врача из «скорой помощи» и вывели мужчину. Вслед за ним вышла испуганная супруга. Возможно, у пассажира случился сердечный приступ.

Далее борт благополучно взлетел.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Омичка пожаловалась на грязный стол и неприветливых официантов в «Колчаке»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь