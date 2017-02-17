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06:45 (мск), источник: VN.RU

Дог-боксы с пакетами для отходов выгула собак установят в парках

В парках и скверах Новосибирска скоро появятся дог-боксы. Это специальные стойки с пакетами для утилизации собачьих отходов. Проект уже реализовали в десяти городах России.

Сейчас организаторы обговаривают условия с руководством новосибирских зеленых зон: на каких именно площадках установить и за чей счет. Поможет ли это развить культуру выгула собак, которой в столице Сибири, как считают сами горожане, нет.

На прогулки эта дружная компания ходит два раза в день. Раньше выгуливать Мори и Джо Ангелине Карболиной приходилось на школьном стадионе или просто во дворе. Выбор мест в небольшом жилмассиве на левом берегу невелик. Теперь побегать, никому не мешая, есть где: местные собаководы собрали около трехсот подписей, чтобы построить специальную площадку. Там же сами хозяева хвостатых поставили и урны, куда выбрасывают собачьи экскременты. Пакеты носят с собой.

— У нас нет ни специальных контейнеров для уборки отходов, ни людей, которые будут все это разгребать. Есть собаководы, которые убирают за своими питомцами, а есть такие, которые просто не обращают внимания, если собака справила нужду. Получается, что негатив выливается на тех собачников, которые действительно убирают за своими животными, — говорит жительница Новосибирска Ангелина Карболина.

О нехватке мест для выгула собак говорят и жители правобережья. Татьяна Гольнева с собакой Аввой прогуливаются по парку «Березовая роща». Женщина понимает, что нельзя, но приходится это делать: чтобы быть здоровым, животному нужно где-то побегать.

— Мест для выгула нет, пойти с собакой некуда. Но мы всегда берем пакетики, убираем за собой. Уходим подальше, чтобы никого не было, и гуляем, — говорит жительница Новосибирска Татьяна Гольнева.

Однако не все владельцы собак настолько сознательные. Особенно это становится очевидным весной, когда снег растает. Чтобы изменить ситуацию, в парках и скверах Новосибирска установят специальные дог-боксы. Это что-то вроде стоек-урн с бесплатными целлофановыми пакетами. Проект комплексный, его уже реализовали в десяти городах России.

— Внедрение культуры выгула должно идти по трем направлениям: борьба с собачьими экскрементами, борьба с помеченными территориями и пропаганда культуры выгула собак, которой у нас в стране практически нет. Установка дог-боксов — это такое «Соломоново решение», которое позволит на основании выводов проводить дальнейшую работу по пропаганде культуры выгула собак, — рассказал руководитель проекта Юлай Гиниятов.

К слову, такие дог-боксы в Новосибирске уже есть во дворах нескольких микрорайонов. Например, на Горском. Когда, где и за чей счет установят их в парках, сейчас обсуждают с руководством зеленых зон города. Коммерсанты утверждают: специальные стойки себя окупают, на них будут размещать рекламу. Например, ветклиники или зоомагазины могут выступить инвесторами. Дог-боксы — это первый этап проекта. Дальше организаторы предлагают обрабатывать деревья в парках специальной жидкостью, которая своим запахом будет отпугивать животных, чтобы они не портили зеленые насаждения.

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