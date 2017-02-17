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09:12 (мск), источник: Prokazan.ru

Сегодня в Казани ожидается 10 градусов мороза и без осадков

В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Источник: Prokazan.ru

Ветер неустойчивый, слабый. Максимальная температура воздуха днем 8−10 гр.мороза. На дорогах гололедица.

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