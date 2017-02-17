Сегодня в Казани ожидается 10 градусов мороза и без осадков
В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
В Казани ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков, местами туман. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.
Ветер неустойчивый, слабый. Максимальная температура воздуха днем 8−10 гр.мороза. На дорогах гололедица.