Красноярец предложил сделать «черное небо» символом города — с такой инициативой на своей странице в «Фейсбуке» выступил дизайнер Игорь Шпехт.

Он рассказал, что эта мысль пришла ему 16 февраля, когда в столице края в очередной раз продлили режим НМУ, который действует уже неделю. Таким образом житель города пытается привлечь внимание к проблеме. Он с иронией отметил, что «город страдает», так как жители «не могут найти свою идентичность», поэтому все еще не разработан бренд.

«И вот сегодня как гром среди ясного неба! А как же оно — РЧН (режим черного неба). Пусть все знают! Надо выделяться! Тут мы вроде как туризм начинаем развивать, улицы европейские делать, так вот брендинг тут необходим. Без него — деньги на ветер. Взялся и сделал, совершенно бесплатно, надо участвовать в жизни города», — написал он.

Для иллюстрации своей мысли красноярец продемонстрировал несколько примеров использования знака.

Со слов автора, основным графическим элементом в его задумке является крест — «символ отношения властей к городу», название города вписано в круг, чтобы сконцентрировать внимание на знаке. «Также добавлен слоган “take your gas mask” (“Захватите противогаз”), который выполняет практическое значение, гости города с непривычки могут травануться. Из практических соображений выбрана классическая черно-серая гамма — это позволит не видеть сажу и пыль на наружной рекламе и соответствовать общей цветовой гамме города», — рассказал разработчик.

Обсуждая его инициативу, большинство интернет-пользователей поддержали ее. «К сожалению, в этом есть смысл», — отметил один из них.

Напомним, в 2016 году режим НМУ в Красноярске действовал 58 суток, в этом году его вводили уже дважды — сразу после окончания новогодних каникул и 9 февраля.