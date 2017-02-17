Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Со скандалом началась первая встреча глав МИД России и США
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
07:57 (мск), источник: PROUFU.ru

За прошлый год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%

За минувший год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%, сообщает мэрия со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

За минувший год в Уфе на ВИЧ было обследовано 259 570 человек или 23,3% от населения. Из группы лиц высокого риска заражения — 8,5% от количества обследованных.

В числе заболевших преобладают мужчины (58,6%). 96,5% от числа заболевших составляют люди от 18 до 60 лет. В настоящий момент в городе проживает 6060 человек с позитивным ВИЧ-статусом, (32, 5% от общего количества). Больше всего заболевших в Орджоникидзевском, Калининском и Ленинском районах.

Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлиниках по месту жительства, а также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, по адресу: улица Цюрупы, 86, тел. 251−11−31, информация также есть на сайте www.ufaaids.bashmed.ru/

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф КХЛ и поборется за Кубок Гагарина
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
ЦБ собрался оценить доступность банков для инвалидов
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь