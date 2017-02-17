За прошлый год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%
За минувший год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%, сообщает мэрия со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
За минувший год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%, сообщает мэрия со ссылкой на Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
За минувший год в Уфе на ВИЧ было обследовано 259 570 человек или 23,3% от населения. Из группы лиц высокого риска заражения — 8,5% от количества обследованных.
В числе заболевших преобладают мужчины (58,6%). 96,5% от числа заболевших составляют люди от 18 до 60 лет. В настоящий момент в городе проживает 6060 человек с позитивным
Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлиниках по месту жительства, а также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, по адресу: улица Цюрупы, 86, тел. 251−11−31, информация также есть на сайте www.ufaaids.bashmed.ru/