За прошлый год в Уфе заболеваемость ВИЧ снизилась на 3, 87%

За минувший год в Уфе на ВИЧ было обследовано 259 570 человек или 23,3% от населения. Из группы лиц высокого риска заражения — 8,5% от количества обследованных.

В числе заболевших преобладают мужчины (58,6%). 96,5% от числа заболевших составляют люди от 18 до 60 лет. В настоящий момент в городе проживает 6060 человек с позитивным ВИЧ-статусом, (32, 5% от общего количества). Больше всего заболевших в Орджоникидзевском, Калининском и Ленинском районах.

Сдать кровь на ВИЧ можно в поликлиниках по месту жительства, а также в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом, по адресу: улица Цюрупы, 86, тел. 251−11−31, информация также есть на сайте www.ufaaids.bashmed.ru/