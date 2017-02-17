В Алматы задержаны 8 авиарейсов

В Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:

1. IQ363 Алматы-Семей (Позднее прибытие самолета) Казак Эйр.

2. DV777 Алматы-Сианьян (Позднее прибытие самолета) СкатIQ377.

3. Алматы-Шымкент (Нехватка запланированных ВС) Казак ЭйрZ92025.

4. Алматы-Актау (Неисправность самолета) Бек Эйр.

5. KC109 Алматы-Манас (Ожидание транзитных пассажиров) Эйр Астана.

6. IQ351 Алматы-Астана (Позднее прибытие самолета) Казак Эйр.

7. KC887 Алматы-Пекин (Позднее прибытие самолета) Бек Эйр.

8. PC659 Алматы-Стамбул (Техническая причина) Пегасус Эйрлайнз.

«Отмененных рейсов нет. В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 9999 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — сообщает алматинский аэропорт на своей официальной странице в Facebook.