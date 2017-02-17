В Алматы задержаны 8 авиарейсов
В международном аэропорту Алматы произведены задержки 8 авиарейсов, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
В международном аэропорту Алматы произведены задержки 8 авиарейсов, сообщает корреспондент ИА «NewTimes.kz».
В Международном аэропорту Алматы задержаны следующие рейсы:
1. IQ363
2. DV777
5. KC109
6. IQ351
7. KC887
8. PC659
«Отмененных рейсов нет. В настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 9999 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет», — сообщает алматинский аэропорт на своей официальной странице в Facebook.