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07:54 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи боятся схода снега с крыши дома

Вместо того, чтобы жаловаться в управляющую компанию, горожане публикуют посты в соцсетях.

В одном из омских пабликов вновь пожаловались на огромную глыбу снега, свисающую с крыши дома по улице 2-й Поселковой. Автор пишет, что с соседнего подъезда уже снег рухнул на козырёк, благо, никто не пострадал.

В комментариях пользователи резонно замечают, что этой записи не увидят ни в управляющей компании, ни в Госжилинспекции, и лучше бы автор жаловался в соответствующие инстанции.

Между тем подобные посты постоянно появляются в соцсетях: по мнению жителей областного центра, снег не вывозят с улиц и не убирают ни во дворах, ни с крыш многоквартирных домов.

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