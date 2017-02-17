Омичи боятся схода снега с крыши дома

В одном из омских пабликов вновь пожаловались на огромную глыбу снега, свисающую с крыши дома по улице 2-й Поселковой. Автор пишет, что с соседнего подъезда уже снег рухнул на козырёк, благо, никто не пострадал.

В комментариях пользователи резонно замечают, что этой записи не увидят ни в управляющей компании, ни в Госжилинспекции, и лучше бы автор жаловался в соответствующие инстанции.

Между тем подобные посты постоянно появляются в соцсетях: по мнению жителей областного центра, снег не вывозят с улиц и не убирают ни во дворах, ни с крыш многоквартирных домов.