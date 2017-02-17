В Омск возвращается престижный конкурс Янкелевича

Международный конкурс скрипачей имени Юрия Янкелевича вновь состоится в Омске. Об этом заявил на заседании общественного совета при региональном Минкульте министр Виктор Лапухин. Как рассказал Om1.ru пресс-секретарь министерства Андрей Маслов, конкурс назначен на начало июня 2018 года.

Андрей Маслов, пресс-секретарь министерства культуры Омской области:

— Мы планируем провести фестиваль в начале июня следующего года, когда уже будет понимание по графику филармонии, по графику членов жюри, по графику Владимира Теодоровича. Мы ведь должны скоординироваться с омской филармонией и с членами жюри, некоторые из которых приезжают из других стран. Это очень большая серьёзная работа. Когда она будет завершена, мы уже будем знать точную дату.

Напомним, что международный конкурс должен был проводиться в Омске в 2016 году. Но Минкульт от него отказался, пообещав перенести его на 2017 год. Ведь фестиваль такого уровня — весьма затратное мероприятие. Обсуждался вопрос о том, чтобы перенести конкурс имени Янкелевича в другой город.

Виктор Лапухин, министр культуры Омской области:

— Что касается конкурса имени Ю. И. Янкелевича, то здесь мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе в какой-то другой регион никогда не шло. Не нужно верить слухам и домыслам. В Уфе конкурс исполнителей носит имя самого Владимира Спивакова. В Омске же проводится именно конкурс, посвящённый Юрию Исаевичу Янкелевичу, нашему великому земляку. Он может проводиться только на омской земле и никак иначе. Это принципиальная позиция, которая не подлежит обсуждению.

Таким образом, конкурс состоится с отклонением от традиционного графика — спустя два года после первоначально назначенной даты.

Андрей Маслов, пресс-секретарь министерства культуры Омской области:

— Мы не то что пропустили год — просто было большое количество других проектов, не только празднование 300-летия. Но мы ни в коем случае этот фестиваль не закрываем и никуда не переносим. Он у нас в Омске сохраняется, работает. С ним всё в порядке.

Отметим, что самым затратным в конкурсе имени Янкелевича был приз. Победитель получал в награду подлинную скрипку, сделанную 100−200 лет назад. Шанс стать обладателем такой скрипки и привлекал к участию в состязании множество юных скрипачей из разных стран мира. В юбилейный год бюджет Омской области не потянул бы такую нагрузку. Предложение сделать главный приз переходящим категорически отверг идейный вдохновитель конкурса Владимир Спиваков.