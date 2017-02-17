В Омск возвращается престижный конкурс Янкелевича
Министерство культуры уверяет, что никогда не собиралось от него отказываться, и назвало примерную дату, на которую назначено международное состязание в искусстве игры на скрипке.
Министерство культуры уверяет, что никогда не собиралось от него отказываться, и назвало примерную дату, на которую назначено международное состязание в искусстве игры на скрипке.
Международный конкурс скрипачей имени Юрия Янкелевича вновь состоится в Омске. Об этом заявил на заседании общественного совета при региональном Минкульте министр Виктор Лапухин. Как рассказал Om1.ru
Андрей Маслов,
— Мы планируем провести фестиваль в начале июня следующего года, когда уже будет понимание по графику филармонии, по графику членов жюри, по графику Владимира Теодоровича. Мы ведь должны скоординироваться с омской филармонией и с членами жюри, некоторые из которых приезжают из других стран. Это очень большая серьёзная работа. Когда она будет завершена, мы уже будем знать точную дату.
Напомним, что международный конкурс должен был проводиться в Омске в 2016 году. Но Минкульт от него отказался, пообещав перенести его на 2017 год. Ведь фестиваль такого уровня — весьма затратное мероприятие. Обсуждался вопрос о том, чтобы перенести конкурс имени Янкелевича в другой город.
Виктор Лапухин, министр культуры Омской области:
— Что касается конкурса имени Ю. И. Янкелевича, то здесь мнения наше и самого маэстро Спивакова полностью совпадают. Речи об отмене, а тем более его переносе в
Таким образом, конкурс состоится с отклонением от традиционного графика — спустя два года после первоначально назначенной даты.
Андрей Маслов,
— Мы не то что пропустили год — просто было большое количество других проектов, не только празднование 300-летия. Но мы ни в коем случае этот фестиваль не закрываем и никуда не переносим. Он у нас в Омске сохраняется, работает. С ним всё в порядке.
Отметим, что самым затратным в конкурсе имени Янкелевича был приз. Победитель получал в награду подлинную скрипку, сделанную 100−200 лет назад. Шанс стать обладателем такой скрипки и привлекал к участию в состязании множество юных скрипачей из разных стран мира. В юбилейный год бюджет Омской области не потянул бы такую нагрузку. Предложение сделать главный приз переходящим категорически отверг идейный вдохновитель конкурса Владимир Спиваков.