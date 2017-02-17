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07:50 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске к выходным резко испортится погода

Днем 17 и ночью 18 февраля в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщает ГУ МЧС по НСО.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске к выходным резко испортится погода, сообщает ГУ МЧС по НСО.

«Днем 17 и ночью 18 февраля в Новосибирской области ожидается ухудшение погодных условий. Снег, по югу области местами сильный, метели с ухудшением видимости и порывистый ветер», — предупредили спасатели.

По данным сервиса «Яндекс. Погода, в ночь на субботу столбик термометра покажет -19°C, днем -12°C, пасмурно. Ночью в воскресенье температура составит -13°C, днем -11°C, небольшой снег.

По прогнозу «Gismeteo, в ночь на субботу столбик термометра покажет -17°C, днем -10 °C, переменная облачность. Ночью в воскресенье температура составит -19 °C, днем -9°C, снег.

В непогоду МЧС призывает соблюдать повышенные меры безопасности: «Водителям необходимо быть предельно внимательны в условиях ухудшения видимости, избегайте резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию между автомобилями, снижайте скорость при приближении к участкам со снежными переметами», — добавили спасатели.

О возникших происшествиях необходимо сообщать по телефону «101» в пожарно-спасательную службу МЧС России или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 8 (383) 218−22−32. Телефон доверия МЧС 8 (383) 23−99−999.

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