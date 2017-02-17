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07:43 (мск), источник: VLADNEWS

Для нового суда «приморских партизан» не хватило присяжных заседателей

Заседание отложено на 15 марта.

Судебное заседание по делу «приморских партизан», назначенное на 16 февраля 2017 года, было отложено в связи с тем, что не сформирована коллегия присяжных заседателей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Приморского краевого суда. Дата, на которое перенесено заседание — 15 марта, время начала еще не определено. Ожидается, что к этой дате коллегия все же будет сформирована. Необходимо отметить, что слушание 15 марта будет также проходить в закрытом режиме, пресса не будет допущена в зал заседания.

Стоит отметить, что заседание 16 февраля состоялось в части определения меры пресечения для Алексея Никитина и Вадима Ковтуна: они остались под подпиской о невыезде, несмотря на то, что сторона гособвинения наставала на заключении обоих обвиняемых в СИЗО.

Напомним, на скамье подсудимых — пятеро жителей Приморья. Эти члены «кировской банды» обвиняются в убийстве четырех человек. Им вменяются следующие статьи: Илютиков — 105 и 162 УК РФ, Кириллов — 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун — 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун — 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин — 222, 209, 105 и 162 УК РФ.

Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.

По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных — это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии — 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ».

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Для нового суда "приморских партизан" не хватило присяжных заседателей
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