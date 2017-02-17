Для нового суда «приморских партизан» не хватило присяжных заседателей
Заседание отложено на 15 марта.
Заседание отложено на 15 марта.
Судебное заседание по делу «приморских партизан», назначенное на 16 февраля 2017 года, было отложено в связи с тем, что не сформирована коллегия присяжных заседателей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в
Стоит отметить, что заседание 16 февраля состоялось в части определения меры пресечения для Алексея Никитина и Вадима Ковтуна: они остались под подпиской о невыезде, несмотря на то, что сторона гособвинения наставала на заключении обоих обвиняемых в СИЗО.
Напомним, на скамье подсудимых — пятеро жителей Приморья. Эти члены «кировской банды» обвиняются в убийстве четырех человек. Им вменяются следующие статьи: Илютиков — 105 и 162 УК РФ, Кириллов — 105 и 162 УК РФ, Александр Ковтун — 33, 162 и 105 УК, Вадим Ковтун — 162, 33 и 105 УК РФ, Никитин — 222, 209, 105 и 162 УК РФ.
Верховный суд РФ в конце декабря 2016 года отменил оправдательный приговор по делу банды «приморских партизан», которая получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских лиц, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.
В конце июля при пересмотре дела коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт. В суде повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков и ценных вещей убитых. Сочтя доказательства обвинения недостаточно убедительными, присяжные вынесли всем пятерым подсудимым оправдательный вердикт.
По законам России, возможность рассмотрения дела коллегией присяжных — это конституционное право граждан, обвиняемым по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Состав коллегии — 12 человек. Это полностью дееспособные граждане старше 25 лет, не являющиеся профессиональными юристами. Требования к присяжным определены статьей 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ».