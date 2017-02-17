Таможня Владивостока начала выдавать ПТС владельцам подержанных иномарок

«В ближайшие три дня таможенное управление Владивостока перейдет на двенадцатичасовой режим работы. Прием граждан будет осуществляться с 8.00 до 20.00. Для оформления ПТС владельцам необходимо предъявить заполненную таможенную декларацию и оплатить госпошлину. Прием ведется по адресам: Стрельникова, 14, и Березовая, 25а, во Владивостоке», — говорится в сообщении администрации Приморского края.

Напомним, накануне председатель Правительства Дмитрий Медведев поручил вице-премьерам решить проблему, возникшую с введением обязательной установки системы «ЭРА-ГЛОНАСС» на иностранных автомобилях при постановке на учет в России.

Ранее на прием к главе Приморья Владимиру Миклушевскому пришел Валерий Кауров, представитель инициативной группы жителей края, выступающих за временный мораторий на установку этой системы.

«Заложниками этой ситуации в крае оказался широкий круг лиц, которые так или иначе вовлечены в автомобильный бизнес: моряки, декларанты, автоперевозчики, собственники авто — все страдают от этой неопределенности», — отметил он.

«Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин подтвердил, в “подвешенном” состоянии оказались около 1400 автомобилей, около тысячи застряло на таможенных складах в Приморье, еще часть — в Японии», — говорится в предыдущем сообщении администрации Приморского края.

Сейчас необходимо не только доработать порядок оформления и передачи ввезенных транспортных средств владельцу, а также определить порядок дооборудования этих автомобилей, предстоит решить, какая структура будет устанавливать систему «ЭРА-ГЛОНАСС» на подержанные автомобили.

На Владивостокской таможне подтвердили — иномарки выдают. Официальные основания для этого назвать отказались.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей — обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».