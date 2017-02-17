В Новокузнецке полицейские «накрыли» наркопритон
На свою соседку участковому пожаловались жильцы одного из домов.
На свою соседку участковому пожаловались жильцы одного из домов.
В южной столице Кузбасса полицейские пресекли деятельность наркопритона.
Жильцы дома сообщили, что в одной из квартир постоянно собираются наркоманы. После их ухода в подъезде остаются шприцы, сообщает
Позже участковый вновь посетил квартиру, и вновь в ней находились два наркомана. Они рассказали, что платили хозяйке жилища продуктами и дозами наркотиков, а она взамен разрешала им употреблять наркотики у нее дома. На это раз женщину задержали и доставили в отдел полиции.
В её отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщине грозит 4 года лишения свободы.