В Новокузнецке полицейские «накрыли» наркопритон

В южной столице Кузбасса полицейские пресекли деятельность наркопритона.

Жильцы дома сообщили, что в одной из квартир постоянно собираются наркоманы. После их ухода в подъезде остаются шприцы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Участковый выяснил, что своих гостей хозяйка квартиры собирает сама. 33-летняя женщина сама страдает наркотической зависимостью. Участковый полицейский посетил квартиру и застал дома саму хозяйку и двух её гостей. Все они были в состоянии наркотического опьянения, показала медэкспертиза. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача».

Позже участковый вновь посетил квартиру, и вновь в ней находились два наркомана. Они рассказали, что платили хозяйке жилища продуктами и дозами наркотиков, а она взамен разрешала им употреблять наркотики у нее дома. На это раз женщину задержали и доставили в отдел полиции.

В её отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщине грозит 4 года лишения свободы.