Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Американские СМИ: Путин вновь перехитрил нас
14 вещей, которые делают интерьер морально устаревшим
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Известный российский спортсмен покалечил экс-жену
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Новокузнецке полицейские «накрыли» наркопритон

На свою соседку участковому пожаловались жильцы одного из домов.

В южной столице Кузбасса полицейские пресекли деятельность наркопритона.

Жильцы дома сообщили, что в одной из квартир постоянно собираются наркоманы. После их ухода в подъезде остаются шприцы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области. Участковый выяснил, что своих гостей хозяйка квартиры собирает сама. 33-летняя женщина сама страдает наркотической зависимостью. Участковый полицейский посетил квартиру и застал дома саму хозяйку и двух её гостей. Все они были в состоянии наркотического опьянения, показала медэкспертиза. В отношении задержанных были составлены административные протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача».

Позже участковый вновь посетил квартиру, и вновь в ней находились два наркомана. Они рассказали, что платили хозяйке жилища продуктами и дозами наркотиков, а она взамен разрешала им употреблять наркотики у нее дома. На это раз женщину задержали и доставили в отдел полиции.

В её отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Женщине грозит 4 года лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жительницы Новосибирска продавали через Интернет несуществующих собак
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
Белоруссия закупила первую партию иранской нефти
Россия до конца года расплатится с оставшимися долгами СССР
Суд арестовал фактического руководителя Samsung
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь