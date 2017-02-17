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07:55 (мск), источник: Newslab.ru

У красноярской городской электрички появилась новая карта-схема

Красноярская городская электричка получила новую-схему карту с остановками автобусов и указанием спортивных сооружений, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Источник: Reuters

Красноярская городская электричка получила новую-схему карту с остановками автобусов и указанием спортивных сооружений, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Карта-схема городской электрички размещена во всех городских электричках, на всех вокзалах Красноярска, а также на сайте Красноярской железной дороги. На ней указаны не только остановки электропоездов, но и остановки общественного транспорта и спортивные объекты города. Таким образом, на схеме видно, где и на каком расстоянии от остановочных платформ находятся стадионы, ледовые арены и спорткомплексы краевого центра.

«Новая карта-схема — это часть комплексной работы по подготовке к проведению в Красноярске Всемирной зимней Универсиады в 2019 году, — рассказывает генеральный директор АО “Краспригород” Олег Федотов. — Карта даже может стать своеобразным спортивным путеводителем по городу. Безусловно, новая карта-схема полезна и для наших пассажиров. С ее помощью они смогут узнать, какие остановки автобусов, троллейбусов и трамваев расположены рядом с той или иной пассажирской платформой электропоезда».

Добавим, сегодня проект «Городская электричка» — это 32 пары поездов, ежедневно осуществляющих перевозки по трем направлениям: Овинный — Бугач — Красноярск — Енисей — Сады, Красноярск — Бугач — Красноярск-Северный, Красноярск — Енисей — Дивногорск. В схему движения входят 17 остановочных пунктов на территории Красноярска и 6 — на маршруте от Красноярска до Дивногорска. Перспективный план развития «Городской электрички» предусматривает строительство к 2019 году 6-ти транспортно-пересадочных узлов и 13 дополнительных остановочных пунктов в границах Красноярской агломерации.

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