У красноярской городской электрички появилась новая карта-схема

Красноярская городская электричка получила новую-схему карту с остановками автобусов и указанием спортивных сооружений, сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Карта-схема городской электрички размещена во всех городских электричках, на всех вокзалах Красноярска, а также на сайте Красноярской железной дороги. На ней указаны не только остановки электропоездов, но и остановки общественного транспорта и спортивные объекты города. Таким образом, на схеме видно, где и на каком расстоянии от остановочных платформ находятся стадионы, ледовые арены и спорткомплексы краевого центра.

«Новая карта-схема — это часть комплексной работы по подготовке к проведению в Красноярске Всемирной зимней Универсиады в 2019 году, — рассказывает генеральный директор АО “Краспригород” Олег Федотов. — Карта даже может стать своеобразным спортивным путеводителем по городу. Безусловно, новая карта-схема полезна и для наших пассажиров. С ее помощью они смогут узнать, какие остановки автобусов, троллейбусов и трамваев расположены рядом с той или иной пассажирской платформой электропоезда».