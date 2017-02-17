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13:19 (мск), источник: Калининград.Ru

В выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области дожди

В предстоящие выходные в регионе ожидается относительно тёплая погода с осадками.

Источник: Калининград.Ru

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 18 февраля, столбик термометра поднимется до +5°C, в воскресенье воздух прогреется до +4°C. В ночные часы будет холодать до +2… +1°C.

В оба выходных дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра составит 4−7 м/с. В понедельник он усилится до 9 м/с.

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