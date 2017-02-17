В выходные синоптики прогнозируют в Калининградской области дожди

По сведениям Гидрометцентра, днём в субботу, 18 февраля, столбик термометра поднимется до +5°C, в воскресенье воздух прогреется до +4°C. В ночные часы будет холодать до +2… +1°C.

В оба выходных дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. Скорость ветра составит 4−7 м/с. В понедельник он усилится до 9 м/с.