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08:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Прокуратура выявила нарушения в питании еще одного учебного заведения Свердловской области

Прокуратура Ачитского района выявила нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности в «Красноуфимском аграрном колледже».

Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

На момент проверки в колледже для приготовления пищи учащимся использовался картофель и куриные яйца с истекшим сроком годности, использовалась столовая посуда с отбитыми краями, сколами, а также помещение для хранения картофеля не было оборудовано приборами для измерения влажности и температуры воздуха.

Общежитие аграрного колледжа не было обеспечено необходимым набором уборочного инвентаря, а имеющийся инвентарь не промаркирован в соответствии с его назначением. Матрасы, подушки, одеяла не подвергаются ежегодной камерной дезинфекции и после каждого выселения проживающего. Нарушены нормы пожарной безопасности: под лестничным маршем первого этажа хранятся горючие материалы, двери эвакуационного выхода засыпаны снегом снаружи.

По результатам проверки прокуратура Ачитского района в отношении руководителя «Красноуфимского аграрного колледжа» возбудила дела об административных правонарушениях, постановила устранить нарушения и привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Фактическое устранение выявленных нарушений, а также результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры.

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