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08:30 (мск), источник: Новости Перми

В Дзержинском районе выявлены 34 незаконных свалок снега

В отношении ТСЖ и хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, были составлены протоколы. Им грозит штраф.

Источник: Новости Перми

В Дзержинском районе с начала года были обнаружены 34 незаконные снежные свалки. Они были замечены на детских площадках, придорожных газонах и других местах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, индивидуальный предприниматель свалил снег с территории автостоянки на пересечении улиц Углеуральской и Переселенческой. Аналогичные нарушения выявлены у ООО «Поллукс-терминал» по улице Трамвайной, 27, ООО «ОПР Прикамье» на улице Пожарной, 18, ООО «Беркат» по улице Петропавловской, 123, ТСЖ «Парковый, 25д». В отношении них были составлены протоколы, дела переданы в административную комиссию для вынесения штрафа. Также нарушения наблюдались во дворах по улице Крисанова, 75, улице Петропавловская, 86, 88, 123, улице Толмачева, 13, улице Строителей, 8.

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