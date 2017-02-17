В Омске общественники могут получить на свои проекты 25 млн рублей

Приём заявок на конкурс начинается 17 февраля и закончится 28 марта 2017 года.

Как сообщили в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии, для определения приоритетных направлений нового конкурса в декабре 2016 года был организован уже ставший традиционным интернет-опрос.

В голосовании приняли участие около 2000 человек. Наибольшее количество голосов было отдано номинациям «Экология городской среды» и «Экология здорового образа жизни».

«За годы проведения в этом конкурсе смогли поучаствовать тысячи омичей. Некоммерческими организациями реализовано более 1500 проектов. Благодаря конкурсу в нашем городе появились новые спортивные и детские площадки, комфортные общественные пространства, проводятся спортивные соревнования, патриотические и экологические акции, создаются условия для реабилитации инвалидов и многое другое. Конкурс показал, что в городе много активных омичей, которые любят свой город и готовы направить творческие силы на благо родного города», — отметила Радмила Мартынова, заместитель председателя конкурсной комиссии.

Напомним, что городской конкурс муниципальных грантов среди некоммерческих организаций проводится в Омске в 12 раз. В общей сложности за это время некоммерческие организации представили 2 584 проекта, из которых поддержано и реализовано 1 265.

За время проведения конкурса на поддержку общественных инициатив выделено 194 млн руб. В 2017 году на гранты общественникам вновь выделено 25 млн руб.