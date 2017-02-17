Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Глава Пентагона не нашел, что ответить Шойгу
Скончался российский двукратный олимпийский чемпион
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Как алкоголь, сквернословие и рок-музыка влияют на интеллект?Какие необычные качества ученым удалось связать с развитыми умственными способностями
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
09:01 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске общественники могут получить на свои проекты 25 млн рублей

В мэрии стартовал конкурс муниципальных грантов.

Источник: Reuters

Приём заявок на конкурс начинается 17 февраля и закончится 28 марта 2017 года.

Как сообщили в департаменте общественных отношений и социальной политики мэрии, для определения приоритетных направлений нового конкурса в декабре 2016 года был организован уже ставший традиционным интернет-опрос.

В голосовании приняли участие около 2000 человек. Наибольшее количество голосов было отдано номинациям «Экология городской среды» и «Экология здорового образа жизни».

«За годы проведения в этом конкурсе смогли поучаствовать тысячи омичей. Некоммерческими организациями реализовано более 1500 проектов. Благодаря конкурсу в нашем городе появились новые спортивные и детские площадки, комфортные общественные пространства, проводятся спортивные соревнования, патриотические и экологические акции, создаются условия для реабилитации инвалидов и многое другое. Конкурс показал, что в городе много активных омичей, которые любят свой город и готовы направить творческие силы на благо родного города», — отметила Радмила Мартынова, заместитель председателя конкурсной комиссии.

Напомним, что городской конкурс муниципальных грантов среди некоммерческих организаций проводится в Омске в 12 раз. В общей сложности за это время некоммерческие организации представили 2 584 проекта, из которых поддержано и реализовано 1 265.

За время проведения конкурса на поддержку общественных инициатив выделено 194 млн руб. В 2017 году на гранты общественникам вновь выделено 25 млн руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске ещё одну школьницу удалось спасти от самоубийства
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
ЦБ собрался оценить доступность банков для инвалидов
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Тереза Мэй объявила о продолжении давления на Россию
«Победа» предупредила о повышении цен
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Новостройки в Северном округе Москвы резко подорожали
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь