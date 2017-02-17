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10:14 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае «чернобыльцы» будут получать льготу на оплату ЖКУ

Соцподдержка распространяется на все категории людей, пострадавших при аварии на АЭС.

Источник: РИА "Новости"

Изменения в закон «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг» были внесены на сессии Законодательного Собрания. Новшества предусматривают дополнительные меры социальной поддержки на оплату жилого помещения людям, которые пострадали от радиации вследствие чернобыльской катастрофы.

До сих пор льгота на оплату жилого помещения в размере 50% была предусмотрена только тем «чернобыльцам», которые проживают в муниципальном или приватизированном жилье. На тех, кто является собственником квартиры на основании договора купли-продажи, мены, дарения, наследования по завещанию она не распространялась.

Теперь власти края поддержал инициативу членов союза «Чернобыль» о предоставлении льготы на оплату жилищной услуги всем людям, пострадавшим от радиации из-за катастрофы. Таким образом, еще около 600 человек будут получать льготы на оплату жилищной услуги за счет средств краевого бюджета. На эти цели предусмотрено около 8 млн рублей.

Также в крае для «чернобыльцев» предусмотрены 50-процентные льготы в пределах установленных нормативов потребления на оплату холодной и горячей воды, электроэнергии, отопления, твердое топливо, а также на оплату взноса на капитальный ремонт в пределах социальной нормы площади жилья.

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