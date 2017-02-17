Квартиру по билету Универсиады выиграла 24-летняя девушка

Последние полтора года Жулдыз работает в банке, в отделе cash-менеджмента. Когда девушке сказали, что она выиграла квартиру, первыми ее словами были: «Серьезно?» А потом девушка не смогла сдержать слез.

Как оказалось, девушка до последнего не знала, зачем представители Универсиады попросили ее приехать в офис. Она думала, что, скорее всего, ей вручат памятный сувенир. Разговаривая с представителями Универсиады, обладательница квартиры рассказала, что 7 лет назад приехала в Алматы из Кызылорды и решила остаться в мегаполисе. Все эти годы она жила у своих родственников. Своего жилья у нее не было.

Заветный билет Жулдыз покупала не себе, а своей тете, которая очень любит фигурное катание. Она купила 4 билета и подарила их на Новый год, чтобы тетя смогла вживую увидеть выступление Дениса Тена. Также Жулдыз призналась, что сама не является фанаткой спорта.

«Вот билет Жулдыз. Мы все проверили. Это абсолютно честный билет. Она его приобрела по электронному платежу. Мы проверили, у Жулдыз нет родственников на Универсиаде, также она ни с кем не связана из наших властных структур. Можете на этого человека посмотреть и поверить, что счастье бывает на свете», — сказал, поздравляя девушку, руководитель Департамента билетирования Универсиады-2017 Вадим Дергачев.

После этого девушка позвонила своей тете.

«Марья Ивановна, вы можете поверить, что я выиграла? Какой приз меня ожидал? Квартира двухкомнатная! Честно говорю! Меня тут все поздравляют и снимают на камеру!» — сказала девушка.