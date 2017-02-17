Ученые из Красноярска предложили комфортные дома для жизни в Арктике

Ученые Сибирского федерального университета предложили комфортные дома для жизни в Арктике. Информация об этом появилась на сайте СФУ.

Инновационные дома состоят из деревянных сборных конструкций. Они более мобильны, в отличие от нынешних строений из простого и клееного бруса. Это облегчает их логистику к месту установки и сборку. Кроме того, стоимость строительства жилого дома будет в 2−4 раза ниже текущих цен.

На этом новшества не заканчиваются. Ученые предлагают оснастить дома интеллектуальными системами: мусоросжигающими установками, микрооранжереями и многоступенчатым использованием энергии.

«Ключевым отличием отечественного арктического домостроения от зарубежного является наличие большого багажа практических знаний, основанных на многолетних испытаниях и наблюдениях, ориентированных на создание максимально комфортных условий проживания и обеспечение безопасности людей», — рассказал доктор технических наук Сергей Амельчугов.

Подобные дома были разработаны для специалистов, занимающихся освоением северных территорий. По задумке ученых, экспедиторы могли бы проживать в них вместе со своими семьями во время работы.