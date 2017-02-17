Прокуроры проверят, как на Южном Урале борются с гололедом

Ожидаемые ночные и дневные перепады температур воздуха в скором времени станут причиной обильного таяния снега и образования наледи. Как показывает практика, в регионе люди часто травмируются из-за плохой уборки территорий и крыш зданий от снега и наледи.

Поэтому областная прокуратура инициировала проверки в органах местного самоуправления и организациях, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.