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08:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Прокуроры проверят, как на Южном Урале борются с гололедом

ЧЕЛЯБИНСК, 17 февраля, РИА ФедералПресс. В связи с приближающимся сезоном таяния снега прокуратура Челябинской области поручила прокурорам городов и районов проверить, как предприятия, занятые в сфере ЖКХ, исполняют требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей, сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Ожидаемые ночные и дневные перепады температур воздуха в скором времени станут причиной обильного таяния снега и образования наледи. Как показывает практика, в регионе люди часто травмируются из-за плохой уборки территорий и крыш зданий от снега и наледи.

Поэтому областная прокуратура инициировала проверки в органах местного самоуправления и организациях, занятых в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Особое внимание поручено обратить на образовательные и другие социально-значимые организации, многоквартирные дома и здания, в которых расположены учреждения с массовым пребыванием людей. В случае выявления нарушений будут приниматься исчерпывающие меры по их устранению и привлечению виновных должностных лиц к ответственности.

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