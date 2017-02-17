На следующей неделе в Перми ожидается потепление

В Пермь придет потепление. В понедельник, 20 февраля, ночью будет -8°, днем ожидается -1°. На следующий день, 21 февраля, ночью похолодает до -12°, зато в дневное время воздух прогреется до -4°.



Самым теплым днем будет среда, 22 февраля. Ожидается, что днем температура воздуха прогреется до 0°. 23 февраля незначительно похолодает до -5°. С понедельника до четверга обещают снегопад.



Пятница, 24 февраля, будет единственным солнечным днем, но самым холодным. Синоптики прогнозируют -11°. 25 и 26 февраля температура будет колебаться в пределах −1…−2°. Ожидается снег.