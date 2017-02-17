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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области военные пройдут усиленную боевую подготовку

Кроме Воронежской области тренировки пройдут в Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Нижегородской областях.

Военные пройдут интенсивный курс боевой подготовки на 10 полигонах Западного военного округа (ЗВО) в 2017 году. Занятия развернутся в Воронежской области и еще пяти регионах России, сообщила пресс-служба ЗВО в четверг, 16 февраля.

Курс пройдут мотострелки, танкисты, артиллеристы и военные химики. Подразделения отработают боевые задачи и закрепят навыки на штатном оружии и военной технике. Личный состав пройдет дополнительное обучение в окружном центре боевой подготовки Сухопутных войск в Нижегородской области. Военные потренируются на мультимедийных тренажерах, имитирующих виртуальную реальность динамичного боя.

Кроме Воронежской области тренировки пройдут в Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской и Нижегородской областях.

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