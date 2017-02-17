В Украине существенно потеплеет
С 17 февраля в Украине начнет теплеть — температуры поднимется до 5 градусов выше нуля.
С 17 февраля в Украине начнет теплеть — температуры поднимется до 5 градусов выше нуля.
Сегодня в Украине ночью ожидается похолодание, после чего потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она рассказала, что днем во Львове,
В общем в Украине ожидается днем в пятницу от 2 мороза до 2 тепла.
На Луганщине будет холоднее, до 5 мороза. Относительно тепло будет в Одессе, днем 2 — 4 градуса тепла, — отметила синоптик.
Диденко добавила, что уже с субботы потепление охватит практически все наши области.
Конечно, о плюс 15 — 20 градусов еще слишком рано говорить, — подытожила синоптик.