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10:30 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В Украине существенно потеплеет

С 17 февраля в Украине начнет теплеть — температуры поднимется до 5 градусов выше нуля.

Источник: Telegraf.com.ua

Сегодня в Украине ночью ожидается похолодание, после чего потеплеет. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Она рассказала, что днем во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Луцке, Ровно потеплеет до плюс 1 — 5 градусов.

В общем в Украине ожидается днем в пятницу от 2 мороза до 2 тепла.

На Луганщине будет холоднее, до 5 мороза. Относительно тепло будет в Одессе, днем 2 — 4 градуса тепла, — отметила синоптик.

Диденко добавила, что уже с субботы потепление охватит практически все наши области.

Конечно, о плюс 15 — 20 градусов еще слишком рано говорить, — подытожила синоптик.

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