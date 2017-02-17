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09:09 (мск), источник: 365info.kz

Главврачей больниц будут назначать сами казахстанцы

Минздрав предлагает наделить создаваемые при казахстанских медицинских учреждениях общественные советы правом назначать главных врачей.

Источник: 365info.kz

Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы. Биртанов заявил, что назначение первых руководителей медицинских учреждений перейдет в полномочия наблюдательных советов.

Помимо этого, предлагается принять меры по повышению уровня зарплат медицинским работникам, направив на это сэкономленные деньги.

— Если мы не будем вкладывать в медсестер и врачей, они теряют мотивацию, это законы рынка. Они выходят из клиник, уходят в частный сектор или вообще из медицины. Мы должны поменять систему управления в самих больницах.



Мы видим много необоснованных расходов, нерациональное использование средств. Экономия должна направляться в заработную плату. Для этого мы должны больницам дать такое право. Сегодня мы переводим многие клиники в предприятия на праве хозяйственного ведения. Они имеют право устанавливать зарплату врачей. В госклинике зарплату устанавливает правительство и она одинаковая для всех.

Но бывает, что есть, скажем, два врача с одинаковым стажем, опытом, но один делает в 10 раз больше операций. Здесь мы должны дать возможность коллективам, руководству клиники справедливо оплачивать работу, — сказал министр. Биртанов и отметил, что в целом на систему здравоохранения расходуется 12−13 процентов общего бюджета.

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