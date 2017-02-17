Главврачей больниц будут назначать сами казахстанцы
Минздрав предлагает наделить создаваемые при казахстанских медицинских учреждениях общественные советы правом назначать главных врачей.
Минздрав предлагает наделить создаваемые при казахстанских медицинских учреждениях общественные советы правом назначать главных врачей.
Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы. Биртанов заявил, что назначение первых руководителей медицинских учреждений перейдет в полномочия наблюдательных советов.
Помимо этого, предлагается принять меры по повышению уровня зарплат медицинским работникам, направив на это сэкономленные деньги.
— Если мы не будем вкладывать в медсестер и врачей, они теряют мотивацию, это законы рынка. Они выходят из клиник, уходят в частный сектор или вообще из медицины. Мы должны поменять систему управления в самих больницах.
Мы видим много необоснованных расходов, нерациональное использование средств. Экономия должна направляться в заработную плату. Для этого мы должны больницам дать такое право. Сегодня мы переводим многие клиники в предприятия на праве хозяйственного ведения. Они имеют право устанавливать зарплату врачей. В госклинике зарплату устанавливает правительство и она одинаковая для всех.
Но бывает, что есть, скажем, два врача с одинаковым стажем, опытом, но один делает в 10 раз больше операций. Здесь мы должны дать возможность коллективам, руководству клиники справедливо оплачивать работу, — сказал министр. Биртанов и отметил, что в целом на систему здравоохранения расходуется 12−13 процентов общего бюджета.