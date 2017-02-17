Главврачей больниц будут назначать сами казахстанцы

Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы. Биртанов заявил, что назначение первых руководителей медицинских учреждений перейдет в полномочия наблюдательных советов.

Помимо этого, предлагается принять меры по повышению уровня зарплат медицинским работникам, направив на это сэкономленные деньги.