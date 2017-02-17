NYT: у Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»

В материале отмечается, что «конкурс песни “Евровидение”, ежегодное состязание, благодаря которому начали карьеру многие звезды международного уровня такие, как Селин Дион, оказался сейчас под угрозой, после того, как на этой неделе участники украинской команды, занимавшейся организацией мероприятия, массово заявили о прекращении работы на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении».

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Прекращение работы творческой команды, занимавшейся организацией «Евровидения-2017» на Украине, свидетельствует о том, что Киев сталкивается с серьезными трудностями при подготовке к проведению этого песенного конкурса. Такая точка зрения приводится в статье американской газеты The New York Times.

Как подчеркивается в публикации, «остаются вопросы о том, были ли правильно проведены тендеры на строительство павильона для проведения конкурса», а также жилгородка для его гостей.

Как сообщалось ранее, творческая команда, работавшая над проведением «Евровидения-2017» на Украине, 13 февраля официально заявила о прекращении работы. Под заявлением стоят подписи 21 человека. Представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса (заместителя генерального директора телерадиокомпании Павла Грицака — прим. ТАСС), которого наделили полным контролем всех аспектов «Евровидения-2017». В результате работа команды была полностью заблокирована.

В финале «Евровидения-2016», прошедшем 14 мая в столице Швеции, победила украинская исполнительница Джамала с песней «1944». Второе место заняла певица из Австралии Дэми Им, третье — Сергей Лазарев, представлявший Россию. Страна- победительница, по правилам конкурса, принимает «Евровидение» в следующем году. Финал «Евровидения-2017» запланирован на 13 мая.