Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10:05 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске подсчитали поддельные рубли, доллары и юани

В 2016 году в Красноярском крае из оборота изъяли фальшивые денежные купюры общим номиналом 856 300 рублей, 1200 долларов США и 450 китайских юаней.

Источник: Reuters

По соответствующей статье Уголовного кодекса за год возбудили 247 дел, раскрыть удалось 29 преступлений. Наиболее часто преступники подделывали банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей, реже — 100 и 50 рублей.

Одно из самых крупных задержаний произошло в Красноярске в январе 2016 года: группу злоумышленников подозревают в сбыте не менее 50 пятитысячных банкнот. Сейчас доказана их причастность к 21 эпизоду. Скоро это дело будет передано в суд.

В октябре 2016 года в Зеленогорске и Бородино выявили факты сбыта поддельных 1000-рублевых банкнот. У подозреваемого при обыске было изъято 9 фальшивых купюр, бумага и компьютер.

Андрей Удинцов призвал красноярцев быть бдительными и в случае обнаружения поддельных денежных знаков немедленно обращаться в полицию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярские пробки признаны одними из самых крупных в России
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь