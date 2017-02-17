В Красноярске подсчитали поддельные рубли, доллары и юани

По соответствующей статье Уголовного кодекса за год возбудили 247 дел, раскрыть удалось 29 преступлений. Наиболее часто преступники подделывали банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей, реже — 100 и 50 рублей.

Одно из самых крупных задержаний произошло в Красноярске в январе 2016 года: группу злоумышленников подозревают в сбыте не менее 50 пятитысячных банкнот. Сейчас доказана их причастность к 21 эпизоду. Скоро это дело будет передано в суд.

В октябре 2016 года в Зеленогорске и Бородино выявили факты сбыта поддельных 1000-рублевых банкнот. У подозреваемого при обыске было изъято 9 фальшивых купюр, бумага и компьютер.

Андрей Удинцов призвал красноярцев быть бдительными и в случае обнаружения поддельных денежных знаков немедленно обращаться в полицию.