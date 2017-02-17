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09:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Выходные в Воронеже будут пасмурными и теплыми

В пятницу в регион пришел теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом плотной облачности, небольшим снегом и вторжением атлантического тепла.

Подробный прогноз на субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, опубликовал Воронежский гидрометцентр. Выходные в Воронежской области будут пасмурными.

В субботу, 18 февраля, будет облачно. Ночью и днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7−12 м/сек. Температура ночью от -4 до -6 градусов, днем до +3.

В воскресенье, 19 февраля, ночью будет до -1, днем — до +2 с переменной облачностью. Ветер западный, 7−12 м/сек.

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