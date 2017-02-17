Выходные в Воронеже будут пасмурными и теплыми
В пятницу в регион пришел теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом плотной облачности, небольшим снегом и вторжением атлантического тепла.
В пятницу в регион пришел теплый атмосферный фронт, сопровождаемый шлейфом плотной облачности, небольшим снегом и вторжением атлантического тепла.
Подробный прогноз на субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, опубликовал Воронежский гидрометцентр. Выходные в Воронежской области будут пасмурными.
В субботу, 18 февраля, будет облачно. Ночью и днем небольшой мокрый снег. Ветер
В воскресенье, 19 февраля, ночью будет до -1, днем — до +2 с переменной облачностью. Ветер западный, 7−12 м/сек.