Выходные в Воронеже будут пасмурными и теплыми

Подробный прогноз на субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, опубликовал Воронежский гидрометцентр. Выходные в Воронежской области будут пасмурными.

В субботу, 18 февраля, будет облачно. Ночью и днем небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный 7−12 м/сек. Температура ночью от -4 до -6 градусов, днем до +3.

В воскресенье, 19 февраля, ночью будет до -1, днем — до +2 с переменной облачностью. Ветер западный, 7−12 м/сек.