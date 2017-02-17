Кузбассовец, будучи пьяным, убил отца
Происшествие произошло в мае 2016 года.
Происшествие произошло в мае 2016 года.
В Кемеровской области между отцом и сыном произошел конфликт, в результате которого 26-летний мужчина убил своего родителя.
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В ходе следствия стало известно, что причиной конфликта, произошедшего между родственниками, стала женщина, сожительница отца. Сын уже отсидел срок за то, что ранее избил эту женщину. В этот раз в ходе конфликта сын несколько раз ударил отца ножом, отчего тот умер на месте. Убийца утащил тело в лесополосу и покинул место преступления. Позже пострадавшего нашли работники фермерского хозяйства.
26-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело передано в суд.