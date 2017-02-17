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09:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец, будучи пьяным, убил отца

Происшествие произошло в мае 2016 года.

В Кемеровской области между отцом и сыном произошел конфликт, в результате которого 26-летний мужчина убил своего родителя.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, пострадавший проживал на территории фермерского хозяйства. Обвиняемый пришел к своему отцу в состоянии алкогольного опьянения. Мужчины вместе продолжили застолье. После этого сын попросил отца проводить его до дома, пострадавший согласился.

В ходе следствия стало известно, что причиной конфликта, произошедшего между родственниками, стала женщина, сожительница отца. Сын уже отсидел срок за то, что ранее избил эту женщину. В этот раз в ходе конфликта сын несколько раз ударил отца ножом, отчего тот умер на месте. Убийца утащил тело в лесополосу и покинул место преступления. Позже пострадавшего нашли работники фермерского хозяйства.

26-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Уголовное дело передано в суд.

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