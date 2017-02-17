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10:11 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Мэрия согласовала митинг памяти Бориса Немцова

Городские власти подтвердили информацию о согласовании митинга памяти Бориса Немцова. Активисты соберутся в гайд-парке на площади Никитина у кинотеатра «Пролетарий», рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Как и сообщали организаторы, митинг пройдет в воскресенье, 26 февраля. Акция начнется в 12:00 и продлится около двух часов. Организаторы ожидают около 150 участников. К пятнице, 17 февраля, на страничке митинга сообщили об участии более 80 человек. Еще более 100 человек записались в «возможные участники».

— В связи с происшествиями на прошлых акциях, участие в митинге памяти Немцова — это проявление гражданского мужества, — ранее сказал корреспонденту РИА «Воронеж» организатор акции Александр Болдырев. Во время прошлых митингов хулиганы закидали участников мукой и зеленкой.

Контекст

В России в 2017 году отменили ряд акций памяти Бориса Немцова. В Тюмени запретили показ фильма о Немцове, в Екатеринбурге и Перми запретили митинг в центре города. В Москве мэрию не устроил маршрут марша памяти. Организаторы планировали шествие от Славянской площади по набережной с выходом на Большой Москворецкий мост (месту убийства политика). Но столичные власти предложили провести демонстрацию от Страстного бульвара к улице Сахарова, как и в 2016 году. В Санкт-Петербурге не согласовали шествие. Активистам разрешили только митинг на Марсовом поле.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. Обвинение в организации убийства заочно предъявили бойцу батальона «Север» МВД Чечни Руслану Мухудинову: по ходатайству следствия Басманный суд заочно его арестовал 18 октября. По подозрению в убийстве политика задержаны и арестованы Заур Дадаев, Тамерлан Эскерханов, Хамзат Бахаев, Анзор и Шагит Губашевы. Заказчик преступления до сих пор не назван.

Справка РИА «Воронеж»

Борис Немцов — российский политик, бывший губернатор Нижегородской области (1991−1997 годы), министр топлива и энергетики (с апреля по ноябрь 1997), вице-премьер РФ (1997−1998). Основатель фракции «Союз правых сил» в Госдуме, один из создателей и лидеров движения «Солидарность», участник координационного совета российской оппозиции, кандидат физико-математических наук, автор более 60 научных работ.

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