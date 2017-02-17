На Урале построили дом из 12 000 бутылок из-под шампанского
Житель поселка Томинский Челябинской области построил дом из 12 тыс. бутылок
Житель поселка Томинский Челябинской области построил дом из 12 тыс. бутылок
Идея возвести необычное сооружение пришла в голову брату Эльдара Ильчибаева, трагически погибшего в 2007 году. В память о нем семья решила воплотить проект в жизнь. Сначала семья построила каркас дома из бруса, а затем обложила его бутылками.
«Бутылки собирались здесь, в поселке. Также обменивались в приемниках Челябинска — на бутылки