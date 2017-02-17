Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
В самой многодетной семье России появился 76 ребенок
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Что россияне делают с бесплатными участками
Банки снова массово снизили ставки по ипотеке
«Ситуация трагическая»: депутат Италии раскрыл правду о Донбассе
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
В США допустили создание генетически модифицированных людей
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
9Самый грязный город в мире
8Бабочки из шрамов
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10:13 (мск), источник: Афиша Daily

На Урале построили дом из 12 000 бутылок из-под шампанского

Житель поселка Томинский Челябинской области построил дом из 12 тыс. бутылок из-под шампанского. Об этом сообщает «Настоящее время».

Идея возвести необычное сооружение пришла в голову брату Эльдара Ильчибаева, трагически погибшего в 2007 году. В память о нем семья решила воплотить проект в жизнь. Сначала семья построила каркас дома из бруса, а затем обложила его бутылками.

«Бутылки собирались здесь, в поселке. Также обменивались в приемниках Челябинска — на бутылки из-под пива, из-под водки», — рассказал Эльдар.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Что сказал шеф-повар из Америки, попробовав холодец и шпроты
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
Трамп назвал причину трудностей в отношениях с Россией
Фильм Би-би-си про российских болельщиков шокировал дипломатов
Европарламент проголосовал за создание общей европейской армии
В Минобороны рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Ростов» — «Спарта»: Бердыев продолжает снимать скальпы Дончане триумфально начали турнирное путешествие по Лиге Европы. Вслед за победами над «Андерлехтом», «Аяксом» и «Баварией» они устроили разгром команде из Праги
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Регистрация жилья в России оказалась парализована
В Петербурге изменят систему расселения коммуналок
Под Калининградом с молотка продадут старинный замок
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь