Волна похолодания накроет Казахстан в ближайшие дни
Снегопады и похолодание ожидает казахстанцев в грядущие выходные.
Снегопады и похолодание ожидает казахстанцев в грядущие выходные.
Грядущие выходные принесут казахстанцам обильные снегопады и понижение температуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
«Над западными областями располагается еще один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15−20 метров в секунду и понижение температуры. В предгорных и горных районах юга и