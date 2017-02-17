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10:08 (мск), источник: Tengrinews

Волна похолодания накроет Казахстан в ближайшие дни

Снегопады и похолодание ожидает казахстанцев в грядущие выходные.

Источник: Tengrinews

Грядущие выходные принесут казахстанцам обильные снегопады и понижение температуры, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошел снег, на юге — дожди, местами сильные.

«Над западными областями располагается еще один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер до 15−20 метров в секунду и понижение температуры. В предгорных и горных районах юга и юго-востока республики в выходные дни, с прохождением холодных фронтов, ожидаются сильные осадки, преимущественно снег, туман и гололед», — прогнозируют синоптики.

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