Волна похолодания накроет Казахстан в ближайшие дни

Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошел снег, на юге — дожди, местами сильные.

Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошел снег, на юге — дожди, местами сильные.