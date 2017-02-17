В Краснодарском крае осадков не ожидается
По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае осадков не ожидается.
По прогнозам синоптиков, в Краснодарском крае осадков не ожидается.
Ветер переменных направлений 3−8 м/с, с порывами до 10 м/с. Температура воздуха от одного до десяти градусов мороза. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северный,
В Краснодаре также осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем от одного до трех градусов мороза.
В ночь на субботу на Кубани похолодает до минус 11 градусов. Местами в восточных и северных районах региона столбики термометров опустятся до минус 18, в