В Краснодарском крае осадков не ожидается

Ветер переменных направлений 3−8 м/с, с порывами до 10 м/с. Температура воздуха от одного до десяти градусов мороза. На Черноморском побережье без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6−11 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов, по югу до 5−8.

В Краснодаре также осадков не ожидается. Ветер переменных направлений 3−8 м/с. Температура воздуха днем от одного до трех градусов мороза.