Соревнования «Родео на ватрушках» состоятся в Нижнем

Соревнования «Родео на ватрушках» состоятся в Автозаводском парке Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация.

18 февраля в 12.00 на площадке «Сухое озеро» в парке культуры и отдыха стартуют состязания по зимнему тюбингу, посвященные Дню защитника Отечества. Организаторы подготовили для участников командную эстафету, буксировку с пассажиром на скорость, парковку на ватрушках, джигитовку и спуск на дальность.