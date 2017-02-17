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10:38 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Соревнования «Родео на ватрушках» состоятся в Нижнем

Любой желающий может принять участие в соревнованиях по зимнему тюбингу.

Соревнования «Родео на ватрушках» состоятся в Автозаводском парке Нижнего Новгорода, сообщает городская администрация.

18 февраля в 12.00 на площадке «Сухое озеро» в парке культуры и отдыха стартуют состязания по зимнему тюбингу, посвященные Дню защитника Отечества. Организаторы подготовили для участников командную эстафету, буксировку с пассажиром на скорость, парковку на ватрушках, джигитовку и спуск на дальность.

Все желающие могут попытать свои силы в командной зимней забаве. В соревнованиях смогут принять участие взрослые с детьми от пяти до 14 лет, у которых есть свои санки-ватрушки. Все участники будут награждены поощрительными призами, победители получат ценные подарки.

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