Задержавший пьяного водителя красноярец получил награду

Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий поблагодарил жителя Красноярска, который предотвратил последствия грубого нарушения ПДД. Награждение состоялось в четверг, 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Генерал-майор полиции отметил, что не каждый гражданин способен на такой поступок. Благодаря сознательности, неравнодушию и правильным действиям красноярца удалось избежать тяжелых последствий на дороге и, возможно, спасти кому-то жизнь, отметил Речицкий.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в районе 9 км автодороги «Малый обход Красноярска» он задержал водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, ранее лишенный прав. Он выезжал на встречную полосу и обгонял поток автомобилей, после чего врезался в ограждение дороги. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».