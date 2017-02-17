Задержавший пьяного водителя красноярец получил награду
Мужчина удерживал нарушителя до приезда правоохранителей.
Мужчина удерживал нарушителя до приезда правоохранителей.
Начальник ГУ МВД России по краю Александр Речицкий поблагодарил жителя Красноярска, который предотвратил последствия грубого нарушения ПДД. Награждение состоялось в четверг, 16 февраля. Об этом сообщили в
Инцидент, о котором идет речь, произошел в декабре прошлого года. В полицию обратился мужчина, который сообщил, что в районе 9 км автодороги «Малый обход Красноярска» он задержал водителя, управлявшего автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Злоумышленником оказался 36-летний мужчина, ранее лишенный прав. Он выезжал на встречную полосу и обгонял поток автомобилей, после чего врезался в ограждение дороги. В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».