Отлов бездомных собак в Красноярске вновь оказался под угрозой срыва

Отлов безнадзорных животных в Красноярске вновь оказался под угрозой срыва. К таким выводам пришли общественники после проверки работы нового подрядчика. Об этом сообщает телеканал «Центр Красноярск».

Представители благотворительного фонда «Белка и стрелка», который является подрядчиком по отлову, приступили к своим обязанностям несколько дней назад. Активисты запросили медицинские документы на животных, однако фонд отказался предоставлять информацию. При этом подрядчик заявил, что показал все необходимые документы, которые положены по регламенту. Остальную информацию фонд не стал предоставлять, поскольку активисты якобы грубо общались.

Общественники, в свою очередь, заявляют: документы не показывают по причине их отсутствия. Также зоозащитников смутили пойманные животные, которые внешне не похожи на бездомных.

Согласно договору с мэрией Красноярска, фонд за год обязан отловить 1100 животных. Однако пока пункт передержки может вмещать лишь 15 собак в неделю — строго по количеству клеток.

В итоге подрядчик ограничился замечанием. Будут ли применены какие-либо санкции, пока неизвестно.

Напомним, предыдущий подрядчик по отлову собак намеренно завышал показатели своей работы. В итоге контракт с ним был разорван, а история получила широкий общественный резонанс.