Собирательный образ приморского мужчины составили статисты

«На начало 2016 года в Приморском крае проживало 924,2 тысячи мужчин, что составляет 48 процентов от общей численности населения края, при этом 76 процентов из них живет в городской местности и 24 процента — в сельской», — говорится в сообщении Приморскстата.

Средний возраст жителя Приморья составляет 36,7 лет, что на пять лет меньше возраста средней приморской женщины. Распределение мужского населения по основным возрастным группам сложилось следующим образом: в возрасте до 15 лет находятся 18 процентов, в трудоспособном возрасте (от 16 до 59 лет) — 67 процентов и еще 15 процентов составляют мужчины старше трудоспособного возраста.

В целом по Приморью на 1000 мужчин приходится 1087 женщин. Эта ситуация характерна для городских жителей (1120 женщин на 1000 мужчин), в сельской местности картина противоположная — здесь больше мужчин (985 женщин на 1000 мужчин).

Устойчивое превышение численности женщин над численностью мужчин наблюдается с возраста в 47 лет. Это происходит из-за высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте. Так, по предварительным данным, в 2016 году мужская смертность составила 14 тысяч человек, что на 15 процентов больше, чем умерших женщин, из них 5,4 тысячи мужчин умерли в трудоспособном возрасте.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у мужчин в Приморском крае составляет 64 года (в среднем по России — 65,9 года), этот показатель ниже, чем у женщин на 10,6 лет.

В приморских ЗАГСах в 2016 году было зарегистрировано 15,2 тысячи браков и 9,3 тысячи разводов. На 1000 заключенных браков пришлось 610 разводов (в 2015 году — 561 развод).

За 2016 год в службы занятости населения Приморского края обратились в поисках работы 31,4 тысячи мужчин, из них нашли работу 19,2 тысячи, или 61 процент обратившихся. По данным выборочного обследования заработной платы по профессиям и должностям, приморские мужчины получают в 1,4 раза более высокие зарплаты, чем женщины.