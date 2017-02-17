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10:35 (мск), источник: NewsKo

Автомобильные активисты проверят качество бензина на трёх заправках Перми

24 февраля в Пермь прибудут участники автопробега общественного контроля качества топлива. Пробег стартует 20 февраля в Омске и финиширует 14 марта в Кургане.

По словам организаторов акции, за 10 тыс. км и 25 дней пути они отберут 60 проб топлива на автозаправочных станциях в 20 российских городах на предмет качества топлива, а также недолива. В практике общественников бывали случаи, когда вместо 95-го бензина по факту оказывался 80-ый. В Перми планируется отобрать топливо на трёх заправках, каких — пока не уточняется.

«Это наша личная инициатива и проводится она на наши личные средства, — рассказал ответственный секретарь Авто-мото ассоциации Алексей Носов. — С собой у нас будет сертифицированный мерник, который определит недолив. Кроме того, мы будем отбирать пробы бензина, заливать их в чистую тару, пломбировать и ставить номер, чтобы в лаборатории, когда будут исследовать бензин на качество, никто не знал с какой он заправки. Итоги экспертизы мы обнародуем 9 марта в Москве. А что касается недолива, то это мы озвучим на пресс-конференции в вашем городе».

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