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10:34 (мск), источник: Новости Перми

В Лысьвенском районе у волка обнаружили бешенство

Мозг животного был доставлен на экспертизу из деревни Паинцы. Специалисты подтвердили, что волк был болен бешенством.

В Пермский ветеринарный диагностический центр 24 января 2017 года из деревни Паинцы Лысьвенского района был доставлен на исследование мозг волка. Специалисты выяснили, что животное было больно бешенством, сообщает краевой Россельхознадзор.

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