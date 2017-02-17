В Лысьвенском районе у волка обнаружили бешенство
Мозг животного был доставлен на экспертизу из деревни Паинцы. Специалисты подтвердили, что волк был болен бешенством.
Мозг животного был доставлен на экспертизу из деревни Паинцы. Специалисты подтвердили, что волк был болен бешенством.
В Пермский ветеринарный диагностический центр 24 января 2017 года из деревни Паинцы Лысьвенского района был доставлен на исследование мозг волка. Специалисты выяснили, что животное было больно бешенством, сообщает краевой Россельхознадзор.