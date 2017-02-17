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10:32 (мск), источник: Om1.ru

Омичи могут купить электронные проездные в 63 точках

Несколько дней назад на остановке «Степная» свою работу возобновил еще один пункт продажи транспортных карт.

Источник: Om1.ru

В Омске увеличивается количество действующих пунктов продаж электронных проездных.

Так, на остановке общественного транспорта «Степная» в сторону парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ вновь начал работу пункт продажи транспортных карточек. Приобрести проездные можно в киоске «Дилижанс».

В новой точке омичи могут приобрести транспортную карту, а также подключить на нее электронный проездной билет по любому тарифу. Здесь горожанам доступна и услуга пополнения проездных.

Как сообщают в департаменте транспорта, на сегодняшний день в городе действует 63 точки продажи электронных проездных билетов: 53 киоска «Дилижанс» и 10 пунктов «Ростелекома».
В настоящее время все пункты продаж карт оборудованы новыми программно-техническими комплексами, отметили в департаменте.

Все адреса можно посмотреть на официальном сайте МП «Пассажирсервис».

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