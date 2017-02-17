Омичи могут купить электронные проездные в 63 точках
Несколько дней назад на остановке «Степная» свою работу возобновил еще один пункт продажи транспортных карт.
Несколько дней назад на остановке «Степная» свою работу возобновил еще один пункт продажи транспортных карт.
В Омске увеличивается количество действующих пунктов продаж электронных проездных.
Так, на остановке общественного транспорта «Степная» в сторону парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ вновь начал работу пункт продажи транспортных карточек. Приобрести проездные можно в киоске «Дилижанс».
В новой точке омичи могут приобрести транспортную карту, а также подключить на нее электронный проездной билет по любому тарифу. Здесь горожанам доступна и услуга пополнения проездных.
Как сообщают в департаменте транспорта, на сегодняшний день в городе действует 63 точки продажи электронных проездных билетов: 53 киоска «Дилижанс» и 10 пунктов «Ростелекома».
В настоящее время все пункты продаж карт оборудованы новыми
Все адреса можно посмотреть на официальном сайте МП «Пассажирсервис».