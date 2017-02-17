Омичи могут купить электронные проездные в 63 точках

В Омске увеличивается количество действующих пунктов продаж электронных проездных.

Так, на остановке общественного транспорта «Степная» в сторону парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ вновь начал работу пункт продажи транспортных карточек. Приобрести проездные можно в киоске «Дилижанс».

В новой точке омичи могут приобрести транспортную карту, а также подключить на нее электронный проездной билет по любому тарифу. Здесь горожанам доступна и услуга пополнения проездных.