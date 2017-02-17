Школы Крыма получат свыше 400 млн. рублей на завтраки в начальных классах

Об этом сообщили в совмине Республики. В соответствующем постановлении указано, что деньги будут выделены из республиканского бюджета.

Так, субсидию из крымского бюджета распределят между бюджетам муниципальных образований на обеспечение детей одноразовым бесплатным горячим питанием на завтрак.

Согласно постановлению, больше всего средств получат Симферополь (97 млн), Евпатория (26,6 млн), Ялта (26,5 млн) Симферопольский район (26,3 млн), Керчь (25,6 млн), Феодосия (23,8 млн), Бахчисарайский район (21,1 млн).

Текст Постановления Совмина РК.