В Англии будут проданы солнцезащитные очки Леннона, растоптанные самим музыкантом
Аукционный дом оценил очки в 3,5 тыс. фунтов.
Аукционный дом оценил очки в 3,5 тыс. фунтов.
ЛОНДОН, 17 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Солнцезащитные очки, которые один из основателей британской музыкальной группы The Beatles Джон Леннон (1940−1980) раздавил в приступе гнева, выставлены на аукцион в Англии. Как сообщает газета Mirror, круглые очки, ставшие непременным атрибутом Леннона еще в последние годы существования легендарной «ливерпульской четверки», оценены в 3,5 тыс. фунтов ($4,5 тыс.).
Однажды, в 1970-ых годах, Джон Леннон, разговаривая по телефону в доме своего дяди в Лондоне, так сильно разозлился, что наступил на свои очки, после чего выбросил их. Но дяде одного из самых известных людей на планете, Чарли Леннону, стало жалко очков. Он вытащил их из мусорной корзины, починил, а саму историю тщательно записал от руки. «Да, у мальчика был еще тот характер, но я подумал, что это все равно что выбрасывать деньги на ветер», — поясняет дядя свой поступок в письме, которое также достанется тому, кто купит очки.
С тех пор раритет хранился у коллекционера из Йоркшира. Аукционный дом именно из этого графства на севере Англии — Ryedale Auctioneers — проведет торги.
Цены на предметы, так или иначе связанные с группой The Beatles, достигают невиданных высот. В 2015 году на аукционе в США барабанная установка ударника Ринго Старра была продана за $2,2 млн.
А найденное в прошлом году письмо Леннона королеве Великобритании Елизавете II, в котором бунтарь и политический активист отказался от ордена Британской империи в знак протеста против военной стратегии Соединенного Королевства, было оценено аукционерами в 60 тыс. фунтов стерлингов (более $73 тыс.).