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11:58 (мск), источник: АиФ Крым

Трудовые отряды школьников этим летом появятся в Алуште

В трудовом лагере смогут работать дети в возрасте от 14 до 18 лет.

Власти Алушты рассказали о планах на создание трудовых отрядов из школьников летом 2017 года. Об этом сообщила начальник управления образования и молодежи администрации Алушты Ирина Гончарова, передает Крыминформ.

«Наверное, все слышали о студенческих отрядах. Такая форма деятельности существует и для школ, — отметила Гончарова. — Администрацией Алушты уже разрабатывается положение об организации деятельности молодежного трудового отряда на территории муниципального образования. В нем смогут работать дети в возрасте от 14 до 18 лет. В основном ребята смогут выполнять работы по благоустройству территорий. В течение рабочего дня предусмотрено двухразовое питание, а также обеспечение досуга. То есть организуется своеобразный лагерь труда и отдыха. Количество “бойцов” в трудовом отряде не должно превышать 20 человек».

Согласно ее словам, подобная практика применяется в ряде городов РФ и она эффективна. Гончарова считает, что работа в трудовых отрядах увлекательна для молодежи и полезна для муниципалитета.

Уточним, что согласно резолюции, принятой в ходе заседания «круглого стола» по вопросам трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2017 года в Алуште, положение об организации деятельности трудового отряда должно быть принято до 1 апреля.

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