В Кузбассе родителя заплатят за сломанный палец одноклассника их сына
Инцидент произошел в одной из школ города Юрга в сентябре 2016 года.
Инцидент произошел в одной из школ города Юрга в сентябре 2016 года.
Юргинский городской суд постановил взыскать с родителей школьника компенсацию за то, что их сын сломал однокласснику палец.
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После прокурорской проверки выяснилось, что в сентябре 2016 года одноклассник пострадавшего сильно сжал его руку, сломав при это ему палец. Прокурор направил исковое заявление женщины в суд, и суд удовлетворил требованиям. Теперь родители мальчика обязаны выплатить 50 000 рублей компенсации за моральный вред, причиненный однокласснику их сына.