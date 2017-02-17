В Кузбассе родителя заплатят за сломанный палец одноклассника их сына

Юргинский городской суд постановил взыскать с родителей школьника компенсацию за то, что их сын сломал однокласснику палец.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в ведомство в январе 2017 года обратилась мать пострадавшего. Она попросила взыскать денежную компенсацию за моральный вред, причиненный её ребенку.

После прокурорской проверки выяснилось, что в сентябре 2016 года одноклассник пострадавшего сильно сжал его руку, сломав при это ему палец. Прокурор направил исковое заявление женщины в суд, и суд удовлетворил требованиям. Теперь родители мальчика обязаны выплатить 50 000 рублей компенсации за моральный вред, причиненный однокласснику их сына.