В порту «Кавказ» время ожидания для фур — 103 часа, в очереди почти 1000 грузовиков

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе ООО «Морская дирекция».

«Время ожидания для фур со стороны порта “Кавказ” 103 часа, со стороны порта “Крым” — 33 часа. В очереди со стороны Тамани 968 грузовиков, 37 легковых авто и один автобус. Со стороны Крыма ни одного автобуса, пять легковых авто и 270 грузовиков», — рассказали в «Морской дирекции».

Для разрешения ситуации в расписание добавят паромы. Пока же добавлен только паром «Победа».

«Уже в расписание добавлен паром “Победа”, который будет ходить на коротком плече (порт “Крым” — порт “Кавказ” — ред.). Кроме того, сейчас ходят паромы “Крым”, “Борис Штоколов” и “Николай Аксененко” на коротком плече, а “Ейск” на длинном (порт Кавказ» — торговый порт «Крым», — ред.), — сообщили в пресс-службе оператора.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), Керченская паромная переправа продолжает работу по фактической погоде. 16 февраля в порту «Крым» погрузки на паром ждали 276 грузовиков, в порту «Кавказ» — 878, время ожидания 36 часов и 91 час соответственно.