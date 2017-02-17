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11:36 (мск), источник: Российская газета

Шерлок признан самым любимым персонажем BBC во всем мире

Случилось немыслимое: Шерлок Холмс Бенедикта Камбербэтча обошел всех своих конкурентов и был единодушно признан самым любимым персонажем, созданным Британской телерадиовещательной компанией BBC.

Об этом свидетельствуют результаты международного соцопроса, инициированного флагманом британского телевидения. Он был проведен в период между 19 и 22 февраля. В голосовании приняло участие более семи тысячи человек из Австралии, Франции, Германии, Индии, Японии, Мексики и США.

Бенедикт Камбербэтч в образе Шерлока Холмса
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В пользу Шерлока высказались 29,7%, за Доктора Кто — 17,6%, еще 12,4% респондентов засвидетельствовали свои симпатии Идрису Эльбе в роле Лютера в одноименном сериале.

За ними следуют: Бэзил Фолти из «Отеля «Фолти Тауэрс», недавно признанного самым остроумным британским комедийным сериалом, далее — Стиг, собирательный образ пилотов-испытателей телешоу Top Gear (проигрывающего по всем статьям амазоновскому Grand Tour после ухода туда команды Джереми Кларксона), Пэтси Стоун из ситкома «Просто потрясающе» (Absolutely fabulous), неподражаемый Эдмунд «Черная гадюка» из одноименного сериала (Blackadder) в исполнении Роуэна Аткинсона, Гиацинт Бакет из комедии «Соблюдая приличия» (Keeping Up Appearences), викарий из Дибли (The Vicar of Dibley) из одноименного ситкома, созданного при участии Ричарда Кертиса, а также — что уж совсем удивительно — зловредные и беспощадные далеки из вселенной все того же «Доктора Кто».

Сериал
8.5
Шерлок
2010 / Великобритания / 1 ч. 30 мин.
Sherlock
драмадетективный

Что же касается «Шерлока», то права на его показ были проданы 240 юрисдикциям, а рождественский спецвыпуск «Безобразная невеста» (The Abominable Bride) был показан в более чем шести тысячах кинотеатров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Причем сборы от показов «шерлокианы» в день запуска в Китае и Корее превысили доходы от продаж билетов на «Звездные войны: Пробуждение Силы». Помимо Азии, где вокруг Шерлока наблюдается ажиотаж, близкий к истерии, особо любим Шерлок в Мексике, Индии и Германии.

В категории любимых сцен из шоу BBC наблюдается следующее распределение симпатий. На первом месте (с 26% голосов) — прыжок Шерлока с небоскреба навстречу своей «смерти» из последнего эпизода второго сезона («Рейхенбахский водопад»), который также можно назвать концом понятной всем и вполне узнаваемой «шерлокианы». И именно предсмертная «записка» Шерлока Джону, оставленная в устной форме и произнесенная невыразимо печальным голосом, разбила в свое время сердца многим сотням тысяч представителей пресловутого шерлоковского «фэндома», породив кучу клипов, сентиментальных историй, безумных трактовок, оживляющих детектива, и прочего.

На втором месте — скетч «Мертвый попугай» (The Dead Parrot) из бессмертного «Монти Пайтона», откуда, несомненно, черпал вдохновение не менее блистательный дуэт Стивена Фрая и Хью Лори для своего шоу Bits of Fry and Laurie и конкретно — для уморительной во всех смыслах этого слова миниатюры в ветлечебнице (Mr. Burmie).

На третьем месте — беспроигрышный вариант под названием «Регенерация Доктора», где каждый может выбрать любимую эпоху и героя. Однако, скорее всего, представители старшего поколения, выбравшие этот образ как самый дорогой для них на британском телевидении, имели в виду, прежде всего, прощание с любимым Четвертым Доктором, Томом Бейкером.

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А самым драматичным новым перевоплощением, без сомнения, является превращение Десятого Доктора (Дэвида Теннанта) в Одиннадцатого (Мэтта Смита) и его душераздирающее: «Я не хочу уходить!», и не менее сентиментальное прощание последнего, уступившего место Двенадцатому воплощению (Питеру Капальди), изрекшего перед «регенерацией»: «Я всегда буду помнить то время, когда Доктором был я». Учитывая недавнюю безвременную кончину Джона Херта, многие, возможно, всплакнут над уходом «Военного Доктора», явившего себя в юбилейном спецэпизоде «День Доктора» (The Day of the Doctor).

Следом идет вечная классика. И тут поджидает настоящий сюрприз: образ из горячо нами любимой бессмертной русской литературы, покорившей даже англичан, пускай и в несколько фривольной современной трактовке, — новая экранизация «Войны и мира» в исполнении BBC и сценарной обработке Эндрю Дэвиса. Что самое интересное, британцев покорила та же самая сцена, что заставляет трепетать миллионы сердец в нашем Отечестве (преимущественно женских) уже почти полтора века — первый бал Наташи Ростовой и танец с князем Андреем (которого на аккаунте Lifetime, разместившем ролик на YouTube, зачем-то назвали Алексеем).

Таким образом, «Война и мир» в кои-то веки обошла «Гордость и предубеждение» с Колином Фертом в роли мистера Дарси и пресловутую «сцену у пруда».

Далее идет сцена из «Отеля «Фолти Тауэрс», в которой незадачливый Бэзил Фолти вымещает свою досаду на ни в чем не повинном автомобиле.

Еще из бессмертной телеклассики — встреча Дэвида Аттенборо, легендарного ведущего программ о природе, с гориллами в Руанде.

Следующей сценой, вошедшей в почетный список, стала демонстрация Дэвидом Брентом своих танцевальных способностей в «Офисе» (The Office), ситкоме, занимающем в сердцах традиционных потребителей британского масскульта то же место, что и «Служебный роман» у нас.

Не меньше запомнились зрителям фрагмент с убийцей в спальне из «Лютера» и зарисовка из ситкома о Второй мировой (да, у британцев есть и такое) под названием «Папашина армия» (Dad’s Army), когда британский рядовой Пайк, попавший в плен со своим командованием, неосторожно выдал свое имя командиру немецкой подлодки, спасая этим своего начальника, с который не преминул этим воспользоваться.

Комментарии
1
Иван Петров
Лучший Холмс, наиболее соответствующий образу в книге, это таки наш В. Ливанов.
А посмотрев этот ролик с прыжком кого-то, похожего на бомжа и маргинала, причём далеко не с небоскрёба, хочется сказать: низко летит, видать к дождю.
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