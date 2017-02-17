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13:45 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 50 тысяч посетителей ожидается на масленичном фестивале в Ростове

Около 50 тысяч посетителей ожидается на масленичном фестивале в донской столице, сообщается на сайте городской администрации.

Источник: Аргументы и факты

«Ростов-на-Дону готовится широко отметить Масленицу. В этом году предполагается, что праздник посетят порядка 50 тысяч ростовчан и гостей города», — говорится в сообщении.

Основные мероприятия масленичного фестиваля пройдут в парке Октябрьской революции 26 февраля с 12.00 до 16.30.

Гостей праздника ждут анимационные площадки, чемпионат по метанию веников, гонки на деревянных лошадках, выступления творческих коллективов Ростова, фотозоны, казачьи забавы и обряды, ремесленные и блинные мастер-классы.

В парке будет открыта ресторанная фудзона, где можно попробовать блюда различных кухонь мира.

Сообщается, что для удобства ростовчан будет разработана схема парковки личного транспорта во время гуляний.

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