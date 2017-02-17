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12:01 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

1 марта стартуют новые авиарейсы из Казани в Нижний Новгород

(Город Казань KZN.RU, 17 февраля). В Татарстане расширяется сеть региональных воздушных перевозок.

Источник: Город Казань.KZN.RU

1 марта состоится запуск маршрутов Казань — Нижний Новгород — Казань и Пермь — Самара — Пермь. С 15 февраля открылось направление Казань — Пермь — Казань. Все рейсы осуществляет авиакомпания «ЮВТ Аэро».

Всего в 2017 году у авиакомпании будет действовать 15 субсидируемых маршрутов. Все рейсы софинансируются из региональных бюджетов: Республики Татарстан, Самарской, Нижегородской и Пермской областей, сообщает пресс-служба АО «ЮВТ Аэро».

По словам представителей компании, авиаперевозки будут востребованы, поскольку эти направления были освоены еще в 2016 году, и они пользовались у пассажиров повышенным спросом.

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