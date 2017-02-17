Красноярский край признан одним из самых «безумных» регионов России

Красноярский край занял пятое место в рейтинге самых «безумных» регионов России. Список составило издание Life.ru на основе данных Минздрава РФ и Исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского.

Рейтинг основан на количестве психически больных граждан (тех, кто обратился за психиатрической помощью и находится под диспансерным наблюдением) на 100 тыс. человек населения. Данные приводятся за 2015 год.

На первом месте по удельному весу психически больных оказался Алтайский край (6365 человек на 100 тыс. жителей). За ним расположились Чукотка (5172), Ямало-Ненецкий АО (4592), Пермский край (4225) и Красноярский край (3963).

По данным исследования, в Красноярском крае отметилась тенденция по снижению числа граждан, стоящих на психиатрическом учете. Так, в 2011 году на каждых 100 тыс. жителей в крае приходилось 4100 психбольных, в 2013 — 4048, в 2014 — 3997.

Хакасия занимает в рейтинге 47 место, Тува — 72-е. У Новосибирской области 30 место, у Иркутской — 26-е.

Самыми спокойными регионами называются Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария и Москва.

В исследовании отмечается, что половина больных россиян имеют расстройства непсихотического характера («небуйные»), четверть страдают от психоза и слабоумия (из них свыше 500 тыс. человек с шизофренией), ещё у четверти диагноз «умственная отсталость».